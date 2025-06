Attacco ucraino alle basi russe: cosa è emerso dalle immagini satellitari 

MeteoWeb

Secondo le immagini satellitari pubblicate della base aerea di Belaya nella regione di Irkutsk, le perdite delle Forze Aerospaziali della Russia a seguito dell’attacco dei droni indicate dalla parte ucraina si sono rivelate sovrastimate di quasi 10 volte. In totale, 3 bombardieri strategici Tu-95MS e 1 Tu-22M3 sono stati distrutti, e un altro Tu-95MS è stato probabilmente danneggiato. Considerando che presso la base aerea di Olenya nella regione di Murmansk, apparentemente, un Tu-95MS ha subito gravi danni, i risultati preliminari dell’attacco di ieri sono – 4 bombardieri strategici distrutti, due gravemente danneggiati “bisogna vedere come sono andate le cose nelle altre basi per fare un bilancio definitivo, ma crediamo si possa affermare che le perdite non siano da considerarsi critiche e quindi in grado di degradare le capacità strategiche russe. Rimane lo smacco politico e militare inteso come l’attentato al deterrente nucleare russo, comunque”, si legge.