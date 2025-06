Aurore come macchine del tempo: le aurore boreali del XVIII secolo rivaleggiano con la tempesta di Carrington

MeteoWeb

L’autunno del 1770 non fu un buon periodo per il Capitano James Cook e l’equipaggio della HMS Endeavour. Un anno prima, avevano osservato con successo il transito di Venere da Tahiti. Molti a bordo si sarebbero pentiti di aver lasciato quel paradiso. Dopo una violenta sosta in Nuova Zelanda, l’Endeavour si schiantò contro la Grande Barriera Corallina australiana, provocando un enorme squarcio nello scafo e arenandosi per 7 settimane per le riparazioni. Quando la nave riprese il viaggio, molti membri dell’equipaggio soffrivano di malattie tropicali, malnutrizione e spossatezza. Fu allora che si abbatté una potente tempesta geomagnetica.

L’Endeavour stava navigando vicino all’isola di Timor (latitudine -9,9°) il 16 settembre 1770, quando apparvero delle aurore rosse nel cielo notturno. Il naturalista della spedizione Joseph A. Banks e il suo assistente Sydney Parkinson annotarono entrambi l’evento nei loro diari di bordo, sebbene non fossero sicuri di cosa avessero visto. L’idea che le aurore potessero estendersi fino a 10 gradi dall’equatore sembrava assurda.

Eppure si trattava di aurore. Uno studio del 2017 condotto da Hisashi Hayakawa ha stabilito che le aurore di Cook facevano parte di un evento estremo durato 9 giorni in Cina, Giappone e Sud-Est asiatico. Alcune luci erano “luminose come la luna piena“.

Chiaramente, l'”Evento Cook” è stato un evento importante. Ma quanto? I ricercatori se lo chiedono da tempo. I magnetometri sono stati inventati solo nel XIX secolo, quindi non esistono misurazioni scientifiche dell’attività geomagnetica prima di allora. La classificazione delle tempeste del passato è stata una questione di congetture.

Lo studio

Uno studio pubblicato nell’edizione di aprile 2025 di Space Weather potrebbe aver risolto questo problema trasformando le aurore in macchine del tempo. Nel loro articolo, Jeffrey Love dell’US Geological Survey e i suoi colleghi hanno analizzato 54 tempeste geomagnetiche dal 1859 al 2005, utilizzando sia i dati del magnetometro che gli avvistamenti di aurore boreali. Correlando i due dati, hanno sviluppato un modello statistico che consente ai ricercatori di stimare l’intensità delle tempeste storiche sulla base dei resoconti dei testimoni oculari, senza bisogno di un magnetometro.

Una delle scoperte chiave del loro studio è che la tempesta di Cook aveva (entro il margine di errore) le stesse dimensioni del famoso Evento di Carrington del 1859. Hanno anche scoperto una tempesta molto grande pochi giorni prima dell’evento di Carrington. Il 28 agosto 1859 non erano disponibili dati del magnetometro perché era domenica, giorno di riposo per il personale dell’osservatorio. Tuttavia, furono segnalate aurore boreali all’Avana, a Cuba. Il modello di Love ha fissato l’intensità di quella tempesta a circa due terzi di quella dell’evento di Carrington, rendendola una delle più grandi tempeste geomagnetiche mai registrate.