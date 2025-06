Auto elettrica, Tesla perde 150 miliardi in 4 ore: cosa è successo

MeteoWeb

“È durata quasi un anno. Era il 13 giugno del 2024 quando, pochi dopo che Trump era stato sfiorato da una pallottola sul palco di Butler, Elon Musk, l’imprenditore più brillante del mondo, nonché del mondo il più ricco, annunciava su X il suo “totale appoggio” al candidato repubblicano, in nome della lotta al wokismo progressista e della difesa di libertà e merito: alla campagna Maga avrebbe donato la bellezza di 250 milioni di dollari, il suo prezioso tempo e la sua preziosissima immagine, contribuendo in maniera decisiva al risultato – va detto – avevano previsto. Ma peggiore di ogni previsione, vista la quantità di colpi bassi e minacce concentrate in un pomeriggio, tra cui quella di Trump di tagliare ogni contratto o sussidio (3 miliardi circa) di cui godono le imprese di Musk.

Pensare che in questo improbabile e irripetibile “bromance” di ego, potere e ideologia, in questa parabola che più vertiginosa non si può, c’era stato un momento in cui quei 250 milioni sembravano il miglior investimento che Musk avesse mai fatto. E ne ha fatti di ottimi. Giudichiamo con la capitalizzazione di Tesla: se il famoso 13 giugno valeva 567 miliardi, non in grande forma, dopo la vittoria di Trump era schizzata a oltre 1.400, massimo storico. Era il momento in cui, come da copertina di Time ,si pensava che il vero capo alla Casa Bianca fosse Elon, ben al di là del Doge.

Questo però era un bell’anno, prima che Trump alla Casa Bianca ci tornasse per davvero. E mettesse in fila una serie di politiche tutte o quasi contrarie agli interessi dell’amico, a cominciare dalla tempesta di dazi. Di scarso aiuto il suo gesto di comprare un Tesla, visto che tutto il mondo ha iniziato a boicottarle, in protesta con la svolta politica del fondatore, diventato alfiere dell’internazionale sovranista. Mentre per Musk è stata un’onta vedere l’arcirivale di algoritmi Sam Altman ammesso nello studio ovale ad annunciare il suo mega data center”, si legge su La Repubblica.

“Va detto che per Elon questi mesi non sono stati poi così disastrosi. Con il ritorno dell’insulto libero sui social, per dire, X ha recuperato molti inserzionisti ed è tornata al valore a cui l’aveva acquistata. La sua IA avanza, ora vale più di 100 miliardi, SpaceX oltre 350. Tesla capitalizza comunque più di quel 13 giugno e la fortuna personale di Musk sfiora i 400 miliardi. Sembrava finita bene, con parole di stima reciproca. Ma è precipitato tutto e ora il dubbio è che l’investimento su Trump possa diventare una perdita di lungo periodo, se il presidente degli Stati Uniti gli farà la guerra. Musk non pare impaurito, promette a sua volta vendetta politica. Il suo uomo a Roma, Andrea Stroppa, commenta con l’emoticon che ride alle lacrime: “Tempi eccitanti!“, continua il giornale.