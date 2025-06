Auto elettriche, il piano di un’azienda indiana per dominare il mercato

MeteoWeb

L’azienda indiana Tata Motors prevede di investire fino a 350 miliardi di rupie (4,1 miliardi di dollari) nei prossimi cinque anni, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione di principale produttore di veicoli elettrici del Paese, in un contesto di crescente concorrenza e di spinta all’adozione di auto pulite. Secondo la presentazione pubblicata oggi per l’Investor Day, il produttore dei SUV Nexon e Punch quasi raddoppierà il suo portfolio, passando da 8 a 15 modelli, lancerà più veicoli elettrici e a gas naturale compresso (CNG), oltre a migliorare le caratteristiche tecnologiche dei veicoli. L’India, terzo mercato automobilistico al mondo, sta pianificando norme più severe sulle emissioni a partire dal 2027 e punta a raggiungere il 30% delle vendite totali di auto elettriche entro il 2030.

Tata Motors non ha condiviso il suo piano di investimenti per l’anno in corso fino a marzo 2026, ma il mese scorso ha dichiarato che le attività nazionali, inclusi i veicoli commerciali, sosterranno una spesa in conto capitale di circa 80 miliardi di rupie. L’intensa concorrenza nel mercato dei motori a combustione interna ha permesso alla rivale Mahindra & Mahindra di superare Tata. Anche la cinese MG Motor ha sfidato il dominio di Tata nel mercato dei veicoli elettrici con il modello “Windsor”, superandone le vendite dalla fine dello scorso anno. Ciononostante, Tata ha mantenuto l’obiettivo di raggiungere una quota di mercato del 16% entro marzo 2027, puntando a raggiungere il 18%-20% entro marzo 2030.