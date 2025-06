Auto, il MIT vuole revocare lo stop ai diesel Euro 5 nel Nord Italia

MeteoWeb

Milioni di automobilisti del Nord Italia hanno “le ore contate”. Il 1°ottobre 2025 entreranno infatti in vigore le regole che prevedono lo stop alle auto e ai veicoli commerciali con motori diesel Euro 5, quelli, per intenderci, immatricolati dal 2011 al 2015. A prevederlo è il decreto legge numero 121 datato 12 settembre 2023 e recante “misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e competenze della circolazione stradale”. La normativa – ricorda il Corriere della Sera – interessa i Comuni con più di 30 mila abitanti di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna e sancisce, fino al 15 aprile 2026, il fermo delle vetture spinte, appunto, da un motore diesel Euro 5.

Le nuove regole prevedono che le vetture a gasolio non possano circolare nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 18.30, mentre ulteriori autorizzazioni arriveranno nel 2026, quando lo stop sarà anticipato al 1° settembre e durerà 7 mesi e mezzo fino a metà aprile 2027. Le multe per chi non rispetterà le regole vanno da 168 a 679 euro, a cui potrà aggiungersi la sospensione della patente da 15 a 30 giorni, in caso di recidiva.