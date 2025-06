Autobus con bambini forza un passaggio a livello: sfiorata la tragedia a Brison-Saint-Innocent | VIDEO

MeteoWeb

Una tragedia evitata per un soffio. È quanto accaduto venerdì 6 giugno a Brison-Saint-Innocent, in Savoia, dove un autobus carico di bambini ha attraversato un passaggio a livello nonostante le barriere fossero abbassate e il semaforo rosso fosse acceso. Il fatto, avvenuto sulla RD 991 all’altezza del luogo detto Brison, ha suscitato una forte ondata di indignazione pubblica, soprattutto dopo la diffusione di un video che immortala la pericolosa manovra. Le barriere si erano abbassate regolarmente per segnalare l’arrivo imminente di un treno, che però ha tardato a giungere per via di un guasto. Mentre il convoglio era bloccato più a monte, le sbarre sono rimaste abbassate, causando lunghe code e l’impazienza degli automobilisti. Una giovane automobilista di 19 anni, intervistata da Ici, ha raccontato di aver atteso oltre un’ora e mezza, durante la quale ha assistito al passaggio irregolare di diversi veicoli.

Tra questi, anche un autobus pieno di bambini che ha forzato il passaggio, ignorando il segnale di pericolo. Un secondo treno stava infatti sopraggiungendo in quel momento. “Il secondo treno ha rallentato, ma non avrebbe potuto fermarsi in tempo. Se il bus si fosse fermato sui binari, sarebbe stato un disastro”, ha raccontato Marion, testimone dell’accaduto, che ha anche filmato la scena e trasmesso le immagini alle autorità.

Il gesto del conducente del bus ha allarmato molti automobilisti presenti, alcuni dei quali hanno annotato la targa del mezzo. Il conducente sarà ascoltato nei prossimi giorni. Rischia l’incriminazione per messa in pericolo della vita altrui, reato che in Francia può comportare fino a un anno di reclusione e 15.000 euro di multa.