Avvistato un grande felino nei pressi di Shumen: mistero su un leopardo nero nei boschi

Proseguono in Bulgaria le ricerche di un grande felino in libertà avvistato vicino alla città nordorientale di Shumen, hanno riferito oggi le autorità in una stampa tenuta dopo una riunione della task force di emergenza: lo riporta l’agenzia di stampa bulgara Bta. Si ritiene che il predatore si aggiri nell’area del Parco Naturale dell’Altopiano di Shumen, vicino al quartiere di Divdyadovo. Il direttore del Parco Nazionale dei Balcani Centrali, Georgi Krastev, ha spiegato che la maggior parte delle trappole è già stata posizionata: “dobbiamo ancora creare delle scie di sangue nella zona per attirare l’attenzione del predatore. Speriamo che entro stasera, o al più tardi domani, avremo qualche risultato, come minimo la conferma che l’animale si trova ancora nell’area individuata. È solo questione di tempo prima di stabilire se rimane nelle vicinanze e se le trappole saranno efficaci”, ha detto. Da parte sua, il vice governatore regionale Diyan Dimitrov ha riferito di aver parlato con gli agenti del dipartimento di polizia di Shumen, i quali hanno allertato la Procura e avviato un’indagine per identificare il proprietario dell’animale. Secondo voci circolate sui social, si tratterebbe di un leopardo nero, ma queste indiscrezioni non sono state confermate.