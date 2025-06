Avvistato grosso felino in Germania: “allarme puma” in Sassonia-Anhalt

MeteoWeb

Le autorità della Sassonia-Anhalt meridionale, in Germania, sono impegnate in un’intensa ricerca di un grosso felino, che si sospetta essere un puma, avvistato venerdì sera nei pressi del lago di Geiseltal a Braunsbedra. L’allerta è stata diramata dall’Ufficio federale per la protezione civile e la gestione delle catastrofi, e la polizia sta monitorando attentamente l’area, supportata anche da un elicottero.

La popolazione è stata immediatamente avvisata tramite l’app ‘Nina’ con un monito chiaro: “Non avvicinatevi all’animale in nessun caso! Evitate di sostare in prati e boschi“. Chiunque avvisti il predatore è invitato a contattare immediatamente i vigili del fuoco.

L’avvistamento è stato confermato da Sabine Faulstich, responsabile dell’ordine pubblico del distretto di Saale, che ha dichiarato alla Mitteldeutsche Zeitung che “non si tratta di un falso“. Una fonte affidabile ha avvistato il felino vicino al porto turistico, e un video dell’animale è stato presentato agli esperti, che hanno confermato si trattasse di un grosso felino, sebbene la specie esatta rimanga incerta. L’ipotesi più probabile è che sia un puma.

L’episodio ricorda un caso simile avvenuto nel 2018 a Kleinmachnow, quando una presunta leonessa si rivelò essere un cinghiale. Tuttavia, l’attuale situazione è presa molto seriamente, soprattutto dopo che l’animale sarebbe stato avvistato nuovamente nelle scorse ore. Ulteriori incontri tra le autorità sono previsti per coordinare le ricerche e garantire la sicurezza della cittadinanza.