Le aziende longeve battono quelle giovani sulla sostenibilità ambientale

Uno studio dell’Università della Pennsylvania, pubblicato su Frontiers in Organizational Psychology, sfida l’idea diffusa secondo cui sarebbero le startup e le imprese più giovani a guidare il cambiamento verde. Analizzando i dati ESG (ambientali, sociali e di governance) di centinaia di aziende globali, i ricercatori hanno scoperto che le organizzazioni con una lunga storia sono significativamente più performanti in ambito ambientale rispetto a quelle di recente costituzione.

I punteggi di sostenibilità raccolti da fonti come CSRHub, S&P Global e Thomson Reuters indicano che le aziende più longeve eccellono in strategie climatiche, eco-efficienza e trasparenza nei report ambientali. Il fenomeno è stato osservato in tutti i continenti analizzati, inclusi Stati Uniti, Asia e paesi MENA, con un impatto minore in Europa, probabilmente per limiti nei dati storici aziendali.

Secondo i ricercatori, la longevità aziendale favorisce l’adattamento continuo, spingendo le imprese a sviluppare pratiche sostenibili non per moda, ma per necessità. Gestione delle risorse, risposta alle pressioni pubbliche e integrazione della sostenibilità nei processi interni diventano così strumenti di sopravvivenza nel lungo periodo.