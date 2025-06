Emergenza ambientale a Baltimora: il lungomare contaminato da una perdita di gasolio

MeteoWeb

A Baltimora, nel Maryland, una fuoriuscita di 2.000 galloni di gasolio ha contaminato il lungomare della città, ma secondo i funzionari non ha avuto alcun impatto sull’acqua potabile della zona. La fuoriuscita ha avuto origine da una struttura del Johns Hopkins Hospital, vicino al porto turistico, e inizialmente era stimata in soli 100 galloni, ha dichiarato l’ufficio del governatore del Maryland, Wes Moore, che ha aggiunto che è stata contenuta nel porto turistico di Harbour East, un’area di circa 100 per 250 metri. L’ufficio di Moore ha affermato che l’acqua nella zona è diventata rossa a causa del colorante contenuto nel gasolio e che la Guardia Costiera statunitense stava collaborando con un’impresa di bonifica per le operazioni di bonifica.

“Io e il mio team ci troviamo attualmente sul posto a Fells Point, dove si è verificata una fuoriuscita di petrolio di origine sconosciuta”, ha scritto ieri Moore in un post su X, prima che l’origine della fuoriuscita fosse identificata. Fells Point è uno storico quartiere sul lungomare di Baltimora. Secondo la dichiarazione del governatore, il Johns Hopkins Hospital è intervenuto.