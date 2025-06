Bambina di 9 anni attaccata da uno squalo in Florida

MeteoWeb

Una bambina di 9 anni è stata ferita da uno squalo mentre si immergeva sulla costa occidentale della Florida, negli Stati Uniti. Le autorità locali hanno riferito che l’attacco è avvenuto intorno a mezzogiorno di mercoledì 11 giugno su una spiaggia vicino alla città di Boca Grande, dove la minore si era recata con la sua famiglia. La ragazzina è riuscita a raggiungere la riva a piedi dopo il morso, ma ha riportato gravi ferite alla mano. Trasferita in elicottero in un ospedale della città di Tampa, è stata sottoposta a circa sei ore di intervento chirurgico ed è attualmente in condizioni stabili.

La famiglia della bambina ha lanciato un’iniziativa online per ottenere aiuti per pagare le cure mediche. La campagna ha raccolto più di 23.500 dollari e mira a raggiungere gli 80.000 dollari.

Gli attacchi di squali negli USA

Negli Stati Uniti, nel 2024 sono stati segnalati 28 morsi di squalo senza previa provocazione, uno dei quali fatale. La metà ha avuto luogo in Florida, dove nessuno è stato fatale. Gli attacchi in Florida rappresentano quasi un caso su tre in tutto il mondo.