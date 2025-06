In barca screening cardiologici gratuiti: tappa nelle isole

MeteoWeb

Screening cardiologici gratuiti in barca, al porto di Favignana. È iniziata la campagna per la salute ideata dalla fondazione Cardioteam e dalla fondazione Sanlorenzo. La barca è attraccata al porto dell’isola dove si fermerà fino al 14 giugno per poi proseguire verso Ustica, dal 16 al 28 giugno, fino a raggiungere le Isole Eolie dove sosterà tutto il mese di luglio, toccando Vulcano (dal 30 al 19), Alicudi (dal 21 al 26) e Filicudi (dal 28 luglio al 2 agosto). L’imbarcazione è partita dal porto di Lerici, ha solcato le acque dell’Isola d’Elba e delle isole della Sardegna. Dalla sua partenza lo scafo Serena ha effettuato 500 screening cardiologici gratuiti, secondo un programma che prevede circa 20 visite giornaliere.

“La campagna Cardioteam una vela per il cuore sta procedendo a gonfie vele – racconta il cardiochirurgo Marco Diena, presidente della fondazione Cardioteam – sono tantissime le richieste di screening nelle isole e l’adesione della popolazione commovente. Ci rendiamo conto sempre più di quanto sia importante la prevenzione con un esame ecocardiografico del cuore”. “Il progetto Una vela per il cuore è vicino alla nostra missione e alla nostra sensibilità – aggiunge Cecilia Perotti, tra i fondatori della fondazione Sanlorenzo – Crediamo che le cure mediche siano un diritto universale e che ognuno debba poter contare su una medicina vicina, attenta, possibile: basti pensare che su una superficie estesa come l’Isola d’Elba non è presente un servizio medico di cardiologia”.