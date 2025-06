Baviera divisa sull’energia nucleare: cresce il no all’import dalla Repubblica Ceca

MeteoWeb

In Baviera cresce l’opposizione al progetto del governo regionale di acquistare energia nucleare dalla Repubblica Ceca, un’iniziativa promossa dal ministro presidente Markus Söder (Csu). Dopo il recente voto contrario del consiglio distrettuale della Bassa Baviera, anche il consiglio comunale di Straubing si è espresso contro la proposta, sostenendo che l’acquisto di elettricità prodotta da centrali nucleari ceche finirebbe per incentivare la costruzione di nuovi reattori nel Paese vicino. Le critiche sottolineano come sarebbe preferibile puntare sulle energie rinnovabili piuttosto che dipendere dall’atomo. Söder, nel corso di una visita su Repubblica Ceca lo scorso dicembre, aveva avviato trattative per importare in Baviera energia generata da centrali nucleari, in linea con i piani di Praga, che intende investire massicciamente nell’espansione del settore nucleare nei prossimi decenni. La questione continua a dividere l’opinione pubblica e le istituzioni locali, con una parte sempre più ampia della politica bavarese che chiede una svolta verso fonti più sostenibili.