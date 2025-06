Il Bayesian adagiato in struttura d’acciaio a Termini Imerese

MeteoWeb

È iniziata l’operazione per posizionare il Bayesian sulla struttura in acciaio appositamente realizzata nel porto di Termini Imerese. L’imbarcazione, recuperata al largo di Porticello nel punto in cui era affondata la notte del 19 agosto, resterà a disposizione della procura e dei periti incaricati. Sullo scafo verranno effettuati diversi controlli tecnici. L’accesso all’interno del relitto sarà possibile solo tra circa 15 giorni, per escludere la presenza di gas tossici eventualmente sviluppatisi durante la lunga permanenza sott’acqua.

Nel frattempo, sarà avviata l’operazione di svuotamento dei 18mila litri di carburante ancora presenti nel serbatoio, considerata una fase particolarmente delicata dell’intervento. Oggi è previsto anche il recupero dell’albero maestro, tagliato nei giorni scorsi e lasciato sul fondale. La gru Hebo Lift 2, rimasta nell’area di Porticello, sarà impiegata per completare questa fase delle operazioni.