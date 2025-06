Il Bayesian è stato riportato a galla: recupero totale domani all’alba

MeteoWeb

Il Bayesian, il super yacht affondato nelle acque del Palermitano ad agosto 2024, è stato sollevato a galla dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature. Lo scafo è riemerso e si trova a pelo d’acqua tra le due gru. Dalla Capitaneria di Porto confermano che le operazioni di recupero totale dell’imbarcazione avverranno domani mattina a partire dall’alba.

Il super yacht a vela era affondato lo scorso 19 agosto e da allora è rimasto sul fondale marino, fuori dal porto di Porticello, ad una profondità di circa 50 metri. Ora è stato riportato in superficie dopo il taglio dell’albero alto 72 metri ed è imbracato tra le due chiatte-gru, la Hebo Lift 10 e la Hebo Lift 2. Prima di alzarlo completamente sul livello del mare, i tecnici devono rinforzare e aumentare le imbracature. Domani, il relitto verrà sollevato in aria e portato in secca nel porto di Termini Imerese.

Nelle prossime ore, cominceranno anche le operazioni per svuotare lo scafo dall’acqua, mentre i 18mila litri di carburante e olii verranno tolti una volta in secca a Termini Imerese. Alle operazioni, costate oltre 25 milioni di euro, stanno lavorando una sessantina di persone.

Nel naufragio morirono sette persone, tra cui il magnate inglese Mike Lynch. Per il naufragio sono tre gli indagati dalla procura di Termini Imerese: il comandante neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffith. L’accusa è omicidio colposo plurimo e naufragio colposo.

Dopo la morte del sub olandese Rob Cornelis Huijben, avvenuta lo scorso 9 maggio durante le operazioni di recupero, è stata aperta una seconda inchiesta che vede indagate tre persone della società olandese Smit Salvage, per cui lavorava Huijben. I tre sono indagati per omicidio colposo e violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.