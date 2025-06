Bayesian, lo scafo è emerso dall’acqua: domani il viaggio verso Termini Imerese

MeteoWeb

Il Bayesian, il super yacht affondato la notte del 19 agosto 2024 nelle acque di Porticello (Palermo) è stato sollevato. Lo scafo è stato interamente portato fuori dall’acqua e resterà così fino a domani in tarda mattinata quando l’imbarcazione trasportata dalle gru Hebo Lift 10 e 2 partirà con destinazione Termini Imerese. “Lo scafo continuerà a essere mantenuto in posizione elevata per consentire al personale esperto di recupero di completare i controlli e i preparativi in vista del suo trasporto nel porto siciliano di Termini Imerese domani”, fanno sapere dalla TMC Marine, la società londinese che sta coordinando le operazioni di recupero.

“Durante l’intera operazione, il monitoraggio antinquinamento proseguirà con personale e mezzi specializzati, che lavoreranno secondo un dettagliato piano di prevenzione dell’inquinamento. Una barriera anti-petrolio precauzionale ha circondato Bayesian, tra l’Hebo Lift 10 e 2, durante l’intero programma di sollevamento e durante la sua sospensione sopraelevata sopra l’acqua. Il team di prevenzione dell’inquinamento accompagnerà il super yacht per la fase di trasporto e consegna a terra dell’operazione“.

Le operazioni di recupero del relitto, effettuate dalla Hebo sotto il controllo della Nave Diciotti della Guardia Costiera, hanno preso il via questa mattina intorno alle 7. Il Bayesian è stato progressivamente e lentamente riportato a galla, con in azione pompe di esaurimento che hanno consentito di svuotare l’imbarcazione dall’acqua. Domani, con la stessa cautela, il relitto navigherà verso il porto di Termini Imerese dove proseguiranno le attività d’indagine e le perizie della procura che oggi, con il sostituto procuratore Raffaele Cammarano e i consulenti, ha seguito, a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera, le operazioni di recupero.

Per il naufragio del Bayesian, in cui sono morte sette persone, tra cui il magnate inglese Mike Lynch, sono indagate tre persone: il comandante neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffith.