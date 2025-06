Benfica-Auckland City interrotta, è allerta: cosa è successo

MeteoWeb

L’edizione in corso del Mondiale per Club sta già regalando emozioni e colpi di scena, non solo in campo ma anche dal cielo. Durante il match tra Benfica e Auckland City le condizioni meteo avverse hanno costretto gli organizzatori a sospendere temporaneamente la gara. A Orlando, dove si disputa l’incontro, ha infatti iniziato a piovere intensamente proprio durante l’intervallo. Ma ciò che ha realmente preoccupato le autorità è stata l’allerta diramata per possibili fulmini nei pressi dello stadio, una situazione che ha imposto lo stop precauzionale alle attività sportive.

La ripresa del secondo tempo è quindi slittata rispetto ai tempi previsti. I giocatori delle due squadre sono rimasti negli spogliatoi, mentre sugli spalti il pubblico ha atteso con pazienza ulteriori comunicazioni ufficiali. La sicurezza dei calciatori, dello staff e degli spettatori resta naturalmente la priorità assoluta in manifestazioni di questo calibro, e la FIFA ha confermato che verrà seguito scrupolosamente il protocollo previsto in caso di maltempo, con particolare attenzione al rischio di fulmini.