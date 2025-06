Benfica-Bayern, clima infernale: Prestianni crolla a terra

MeteoWeb

Momenti di grande apprensione durante il match tra Benfica e Bayern Monaco al Mondiale per Club, disputato al Bank of America Stadium di Charlotte (Stati Uniti). Il giovane talento argentino Gianluca Prestianni, al Benfica, si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco a causa di un colpo di calore. Lo staff medico è intervenuto tempestivamente, prestando i primi soccorsi direttamente sul terreno di gioco. Dopo alcuni minuti di apprensione, Prestianni è stato trasportato fuori dal campo. Fortunatamente, il malore si è rivelato meno grave del previsto. Dopo essere stato reidratato e monitorato attentamente, Prestianni ha fatto ritorno in campo. L’episodio ha comunque sollevato preoccupazioni tra staff e tifosi, anche perché altri giocatori hanno mostrato segni di affaticamento dovuti al clima estremo.