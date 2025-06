Benfica-Chelsea interrotta per allerta: cosa è successo allo stadio

MeteoWeb

Il match tra Benfica e Chelsea, valido per il Mondiale per club 2025, è stato interrotto all’86° minuto a causa di una violenta allerta meteo che ha colpito l’area dello stadio (Charlotte), mettendo a rischio la sicurezza di giocatori, staff e tifosi. Il punteggio al momento dello stop vedeva il Chelsea in vantaggio per 1-0, grazie a un gol segnato nel secondo tempo. La partita, molto combattuta e intensa, ha subito una sospensione improvvisa quando il direttore di gara, in accordo con le autorità competenti, ha deciso di interrompere il gioco per via delle condizioni atmosferiche estreme.