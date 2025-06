Un bicchiere d’acqua nella stazione spaziale cinese scatena teorie del complotto

MeteoWeb

Un video risalente a 3 anni fa, girato a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong, è tornato recentemente sotto i riflettori e ha scatenato un’ondata di teorie del complotto sui social. Il motivo? Un semplice bicchiere d’acqua, apparentemente appoggiato senza protezioni su un tavolo, mentre l’intera struttura orbita attorno alla Terra a circa 28mila km/h in condizioni di microgravità.

Il filmato, originariamente registrato durante una lezione in diretta rivolta agli studenti cinesi, mostra gli astronauti a bordo della Tiangong mentre spiegano fenomeni scientifici. A colpire l’attenzione di alcuni utenti online non è stato però il contenuto educativo, bensì la presenza “inspiegabile” di un bicchiere pieno d’acqua che non si rovescia, né sembra risentire della microgravità.

Su X (ex Twitter) le ipotesi fantasiose: “Come può l’acqua restare nel bicchiere in assenza di gravità? Deve essere falso!”, ha scritto un utente, insinuando che il video possa essere stato girato sulla Terra. Altri hanno dubitato dell’efficacia del velcro, utilizzato per tenere fermo il bicchiere, chiedendosi “cosa tiene l’acqua dentro il bicchiere?”.

A queste insinuazioni ha risposto con fermezza la comunità scientifica. Jordan Bimm, storico dello spazio e ricercatore presso l’Università di Chicago, ha spiegato all’agenzia AP che in assenza di gravità le molecole d’acqua tendono a rimanere coese tra loro e ad aderire al vetro, invece di disperdersi nell’ambiente. Questo fenomeno, combinato con la tensione superficiale del liquido, permette all’acqua di mantenere una forma stabile, anche in microgravità: “Le molecole d’acqua tendono ad aderire al vetro e anche ad altre molecole d’acqua più di quanto non preferiscano disperdersi nell’aria. Quindi, in assenza di forze esterne, l’acqua rimane in ‘grumi’ nell’ambiente senza peso, e in questo caso all’interno del vetro“.

Inoltre, l’esperimento non si è limitato a mostrare un bicchiere statico. Nel prosieguo del video – che molti complottisti, ironicamente, sembrano non aver mai guardato fino in fondo – gli astronauti utilizzano il bicchiere per dimostrare l’assenza della forza di galleggiamento: una pallina da ping pong immersa nel liquido non risale in superficie, come accadrebbe sulla Terra. A seguire, hanno anche formato una grande goccia d’acqua sferica, inserendovi una bolla d’aria al suo interno, ottenendo così 2 immagini dell’astronauta alle spalle: una capovolta, l’altra dritta.

L’episodio offre un interessante spunto su come la disinformazione possa nascere dalla mancanza di comprensione scientifica e da osservazioni parziali. La scienza, tuttavia, continua a fornire risposte chiare, anche alle domande più stravaganti.