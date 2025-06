Gran Sasso, bimba colpita da pietra: ricoverata ma fuori pericolo

MeteoWeb

Momenti di paura sul versante teramano del Gran Sasso per una bambina di 9 anni colpita da un sasso durante un’escursione con la famiglia sul sentiero della Via Normale verso il Corno Grande. Lanciato l’allarme, i soccorsi sono intervenuti rapidamente: la piccola, emiliana, è stata elitrasportata all’ospedale dell’Aquila con un lieve trauma cranico. Le sue condizioni non destano preoccupazione.