Ancora blackout a Torino, alcuni per 10-15 minuti

Nuovi blackout si sono verificati oggi a Torino. Sbalzi e interruzioni nell’erogazione nell’energia elettrica lunghe anche 10-15 minuti si sono verificati in Corso Vittorio Emanuele II, nelle vicinanze del Palazzo di giustizia, in almeno due occasioni. “Senza corrente – spiegano in uno dei bar colpiti – lavorare è praticamente impossibile. Il registratore di cassa non va, la macchinetta del caffè neppure, il cliente che vede la luce spenta non si ferma. E ci preoccupano le condizioni delle cose che teniamo in frigo”. Segnalazioni analoghe giungono anche dal quartiere Parella.