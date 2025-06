Bloccato in parete sul Monte Bove, recuperato nella notte

MeteoWeb

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14:45, un ragazzo è rimasto bloccato su una parete del Monte Bove, a Frontignano di Ussita (Macerata), durante un’arrampicata. A causa di un incidente, il giovane non è riuscito a proseguire ed è stato necessario l’intervento dei soccorsi. I Vigili del Fuoco di Visso, supportati da due squadre specializzate SAF provenienti dalla sede centrale e dall’Unità di Comando Locale, sono intervenuti sul posto. Le operazioni di recupero sono state effettuate in collaborazione con il Soccorso Alpino e con l’aiuto di un elicottero dell’Aeronautica Militare. L’intervento si è concluso nella notte con il recupero dell’escursionista, che è stato raggiunto sia da terra che via aerea. Al giovane sono state fornite le prime cure mediche sul posto ed è stato tratto in salvo in sicurezza. L’intera operazione è stata coordinata tra le diverse unità di soccorso specializzate.