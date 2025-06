Bloccato in montagna da un forte temporale: recuperato nella notte nel Cuneese

MeteoWeb

Nella notte, il Soccorso Alpino ha recuperato un escursionista francese rimasto bloccato a causa di un forte temporale tra le montagne dell’alta Valle Gesso, in provincia di Cuneo. A dare l’allarme, dal rifugio Pagarì, sono stati i suoi compagni di escursione. L’uomo si trovava in un tratto ripido e innevato fra il Lago Bianco dell’Agnello e il Colle dell’Agnello. Dopo un primo tentativo non andato a buon fine, è stato recuperato da un elicottero con un verricello. Presentava una leggera ipotermia.