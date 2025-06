Blue Origin lancia 6 turisti in un viaggio suborbitale, tra cui la 750esima persona ad aver mai volato nello spazio | FOTO

MeteoWeb

Blue Origin, l’azienda aerospaziale di Jeff Bezos, ha lanciato oggi altri sei viaggiatori ai confini dello spazio, mentre il miliardario e la sua neo-moglie concludevano un weekend di festeggiamenti nuziali a Venezia. Il razzo New Shepard è decollato dal Launch Site One dell’azienda con sede a Kent, nel West Texas, alle 16:40 italiane di oggi per una missione di 10 minuti. Un precedente tentativo di lancio è stato annullato il 21 giugno a causa di preoccupazioni relative ai venti persistenti sul sito di lancio. Anche oggi preoccupazioni relative al meteo hanno ritardato l’apertura della finestra di lancio di oltre un’ora rispetto a quanto programmato.

Si è trattato del 33° lancio suborbitale New Shepard di Blue Origin e della sua 13esima missione con equipaggio. Il booster di New Shepard ha lanciato la capsula con equipaggio a un’altezza di circa 105 chilometri, appena oltre i 100 chilometri che segnano il confine dello spazio accettato a livello internazionale.

Dopo la separazione degli stadi, il booster riutilizzabile è atterrato su una piattaforma di atterraggio sotto controllo autonomo. Nel frattempo, i viaggiatori spaziali hanno sperimentato alcuni minuti di assenza di gravità e hanno potuto osservare la curvatura della Terra contro l’oscurità dello spazio come veri e propri astronauti. Al termine del viaggio, la capsula ha effettuato una discesa assistita da paracadute verso il ​​sito di lancio.

Dal 2021, Blue Origin ha trasportato 70 viaggiatori spaziali suborbitali, tra cui il capitano di “Star Trek” William Shatner e la superstar del pop Katy Perry, oltre a Jeff Bezos e Lauren Sanchez Bezos (in missioni separate).

L’equipaggio della missione NS-33

La squadra per la missione NS-33 includeva:

Allie Kuehner, ambientalista e conservazionista che fa parte del consiglio di amministrazione di un’organizzazione no-profit chiamata Nature is Nonpartisan.

ambientalista e conservazionista che fa parte del consiglio di amministrazione di un’organizzazione no-profit chiamata Nature is Nonpartisan. Carl Kuehner, Presidente di Building and Land Technology, una società immobiliare focalizzata sulla crescita e la sostenibilità a lungo termine. Allie e Carl sono la seconda coppia sposata a viaggiare insieme su New Shepard.

Presidente di Building and Land Technology, una società immobiliare focalizzata sulla crescita e la sostenibilità a lungo termine. Allie e Carl sono la seconda coppia sposata a viaggiare insieme su New Shepard. Leland Larson , ex CEO di School Bus Services e Larson Transportation Services. Nel 1997, Leland ha co-fondato la Larson Legacy, un’organizzazione filantropica con sede in Oregon.

, ex CEO di School Bus Services e Larson Transportation Services. Nel 1997, Leland ha co-fondato la Larson Legacy, un’organizzazione filantropica con sede in Oregon. Freddie Rescigno Jr., imprenditore italo-americano, titolare di un’azienda e golfista agonista. È Presidente e CEO di Commodity Cables, che fornisce fili e cavi per la distribuzione elettrica e le reti.

imprenditore italo-americano, titolare di un’azienda e golfista agonista. È Presidente e CEO di Commodity Cables, che fornisce fili e cavi per la distribuzione elettrica e le reti. Owolabi Salis, avvocato e consulente finanziario. È autore di “Equitocracy”, che presenta una visione di democrazia che privilegia l’equità tra gruppi diversi, ed è anche un membro chiave del Soulmaker Ministry.

avvocato e consulente finanziario. È autore di “Equitocracy”, che presenta una visione di democrazia che privilegia l’equità tra gruppi diversi, ed è anche un membro chiave del Soulmaker Ministry. Jim Sitkin, avvocato in pensione della California, si è concentrato sulle class action in materia di lavoro a favore di dipendenti non sindacalizzati. Attualmente è volontario per un’organizzazione non governativa, dove facilita incontri con leader governativi e comunitari in Europa centrale e Africa subsahariana.

Oltre ai viaggiatori, la capsula dell’equipaggio di Blue Origin trasportava oltre 1.000 cartoline digitali e fisiche, inviate nell’ambito di una campagna educativa organizzata dal Club for the Future, la fondazione no-profit dell’azienda. Il lotto di oggi includeva cartoline provenienti dal Museum of Flight di Seattle e dalla Parkcrest Elementary School di Burnaby, nella Columbia Britannica.

Carl Kuehner è diventato l’astronauta numero 70 di Blue Origin, che, in base ai precedenti, è stato determinato dal posto a bordo della capsula New Shepard da lui assegnato per il volo. È diventato anche la 750esima persona nella storia a raggiungere lo spazio, come registrato dal Registro dei Viaggiatori Spaziali dell’Associazione degli Esploratori Spaziali.