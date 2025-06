Blue Origin svela i passeggeri della 13ª missione di turismo spaziale

MeteoWeb

Blue Origin, l’azienda aerospaziale di Jeff Bezos, ha rivelato chi volerà nella sua prossima missione di turismo spaziale. Il volo suborbitale da sei passeggeri decollerà dal sito di lancio dell’azienda nel West Texas, in una data che non è ancora stata annunciata. La prossima missione è nota come NS-33, perché sarà il 33° lancio complessivo del veicolo riutilizzabile e autonomo New Shepard di Blue Origin. Sarà la 13ª missione spaziale umana dell’azienda e il suo quarto volo spaziale umano del 2025.

Ecco un breve riassunto dei sei passeggeri dell’NS-33, utilizzando le informazioni fornite da Blue Origin:

Allie Kuehner , ambientalista, avventuriera ed esploratrice, membro del consiglio di amministrazione dell’organizzazione no-profit per la conservazione Nature is Nonpartisan.

, ambientalista, avventuriera ed esploratrice, membro del consiglio di amministrazione dell’organizzazione no-profit per la conservazione Nature is Nonpartisan. Carl Kuehner , marito di Allie e anche lui ambientalista. È Presidente di Building and Land Technology, una società immobiliare “dedicata alla costruzione di comunità ed ecosistemi che promuovano la crescita e la sostenibilità a lungo termine”, secondo Blue Origin.

, marito di Allie e anche lui ambientalista. È Presidente di Building and Land Technology, una società immobiliare “dedicata alla costruzione di comunità ed ecosistemi che promuovano la crescita e la sostenibilità a lungo termine”, secondo Blue Origin. Leland Larson , filantropo, giardiniere e apicoltore, in precedenza a capo di School Bus Services, Inc. e Larson Transportation Services, entrambe aziende a conduzione familiare dell’Oregon.

, filantropo, giardiniere e apicoltore, in precedenza a capo di School Bus Services, Inc. e Larson Transportation Services, entrambe aziende a conduzione familiare dell’Oregon. Freddie Rescigno, Jr., fondatore, Presidente e CEO dell’azienda di cavi e fili elettrici Commodity Cables. È anche un golfista agonista.

fondatore, Presidente e CEO dell’azienda di cavi e fili elettrici Commodity Cables. È anche un golfista agonista. Owolabi Salis, consulente finanziario e avvocato, autore del libro “Equitocracy”. Salis “è anche un membro chiave del Soul Maker Ministry, che predica la diversità data la natura variegata dell’Universo”, ha scritto Blue Origin. “Sta dedicando questa missione alle vittime di discriminazione e violazioni dei diritti civili“.

consulente finanziario e avvocato, autore del libro “Equitocracy”. Salis “è anche un membro chiave del Soul Maker Ministry, che predica la diversità data la natura variegata dell’Universo”, ha scritto Blue Origin. “Sta dedicando questa missione alle vittime di discriminazione e violazioni dei diritti civili“. James Sitkin, avvocato in pensione e avventuriero da sempre, attualmente volontario per un’organizzazione non governativa che lavora con leader governativi e comunitari nell’Europa centrale e nell’Africa subsahariana.

I voli di Blue Origin

I voli del razzo New Shepard durano dai 10 ai 12 minuti, dal decollo all’atterraggio della capsula con l’equipaggio. Durante questo breve periodo, i passeggeri di New Shepard possono sperimentare alcuni minuti di assenza di gravità e ammirare la curvatura della Terra sullo sfondo dell’oscurità dello spazio. Anche il booster del primo stadio di New Shepard torna sulla Terra per un atterraggio sicuro e un eventuale riutilizzo.

La prima missione con equipaggio di Blue Origin è avvenuta nel luglio 2021, un volo che ha visto la partecipazione di Bezos e di suo fratello Mark.