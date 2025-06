Bolide solca i cieli della Georgia: “esplosione come 20 tonnellate di TNT”

MeteoWeb

Uno spettacolo mozzafiato ha catturato l’attenzione di migliaia di persone ieri, quando un bolide luminoso ha attraversato il cielo di diversi Stati USA. Gli scienziati hanno rapidamente confermato che si trattava di una meteora in fiamme, un frammento di asteroide che si è disintegrato nell’atmosfera terrestre. Secondo Bill Cooke del Meteoroid Environments Office della NASA, presso il Marshall Space Flight Center a Huntsville, in Alabama, la meteora è stata avvistata per la prima volta a un’altitudine di circa 77 km sopra la città di Oxford, in Georgia. Si muoveva a una velocità impressionante di oltre 48mila km/h in direzione Sud/Ovest, intorno a mezzogiorno ora locale.

Numerosi testimoni in Carolina del Nord e del Sud e in Virginia hanno avuto la fortuna di osservare l’oggetto incandescente nel primo pomeriggio. “Si è disintegrato a circa 43 km sopra West Forest, in Georgia, sprigionando un’energia pari a circa 20 tonnellate di TNT“, ha dichiarato Cooke. L’onda di pressione risultante si è propagata fino al suolo, generando dei boati distinti che sono stati uditi da molti residenti nella zona.

Il bolide, ha spiegato Cooke, è stato generato da un frammento di asteroide di circa 1 metro di diametro e con un peso superiore a una tonnellata.

Al momento, le autorità non hanno rilasciato informazioni riguardo a un eventuale punto di impatto. L’ufficio dello sceriffo della contea di Newton ha infatti dichiarato: “Al momento, non abbiamo alcuna informazione su dove il meteorite possa essere atterrato“. Il ritrovamento di eventuali frammenti, qualora avessero raggiunto il suolo, potrebbe rivelare preziosi dettagli sulla composizione e l’origine di questo visitatore cosmico.