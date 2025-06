A Bolzano la notte più breve è stata anche la più calda

MeteoWeb

A Bolzano, la notte più breve dell’anno è stata anche particolarmente calda: la temperatura minima non è mai scesa sotto i +23,9°C, complice la foschia presente in quota. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, si tratta della notte di giugno più calda mai registrata da quando sono iniziate le misurazioni. Le temperature massime odierne toccheranno i +30°C sia a Bolzano che nelle solitamente più fresche Vipiteno e Brunico, confermando un mese di giugno particolarmente anomalo dal punto di vista climatico. Il primato assoluto per la notte più calda in Alto Adige resta comunque quella del 15 luglio 2015, con una minima di +25,7°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.