Bonus Casa ed Ecobonus: attivo il nuovo portale ENEA

A partire dal 30 giugno 2025 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all’ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16 bis del DPR 917/86 e art. 16 del DL 63/2013). Il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 30 giugno 2025:

per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2025 e la data odierna di messa online del portale;

per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.

“È possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE. Nei prossimi giorni è prevista anche la pubblicazione dell’aggiornamento del portale SuperEcobonus. Per eventuali quesiti tecnici, ENEA ha attivato da tempo l’assistente virtuale Virgilio, disponibile sul portale ENEA per l’efficienza energetica alla sezione dedicata alle detrazioni fiscali”, si legge in una nota.