Boom di preordini per il primo SUV elettrico di Xiaomi: 289mila richieste in un’ora

Xiaomi, celebre produttore cinese di smartphone ed elettronica, ha riscosso un successo clamoroso con il lancio del suo primo SUV elettrico, lo YU7. In appena un’ora, l’azienda ha ricevuto 289mila preordini, di cui 128mila vincolanti e non rimborsabili, secondo quanto annunciato dal fondatore e CEO Lei Jun sul social network Weibo. Il SUV, un modello a 5 posti, parte da un prezzo competitivo di 253.500 yuan (circa 30.200 euro) e rappresenta il secondo ingresso di Xiaomi nel settore automobilistico, dopo la berlina sportiva SU7 lanciata lo scorso anno. Il successo del nuovo modello si inserisce nel più ampio piano del governo cinese per incentivare i consumi e l’innovazione tecnologica, in un’ottica di rilancio economico.