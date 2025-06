Brad Pitt acquista una rara casa prefabbricata e la trasferisce in California: ricorda l’astronave di un Ufo

MeteoWeb

Brad Pitt ha recentemente acquistato un raro esempio di architettura prefabbricata del XX secolo, la cosiddetta “Casa Xasteros”, realizzata nel 1969 dall’architetto greco Nikolaos Xasteros. L’abitazione, restaurata con cura dal designer e restauratore francese Clement Cividino, era stata precedentemente esposta nella località di Sant Climent Sescebes, in provincia di Girona (Spagna), prima di essere trasferita negli Stati Uniti, in California. Qui andrà ad arricchire la collezione privata dell’attore, che da tempo si dedica con passione al mondo dell’architettura.

La residenza, che ricorda nella forma un piccolo Ufo, è costruita in vetroresina, con pavimenti in legno e una superficie di 45 metri quadrati. Il trasferimento è avvenuto in gran segreto e solo nove mesi dopo l’acquisto è trapelata la notizia, come rivelato all’agenzia di stampa EFE. Il trasporto ha richiesto due container di grandi dimensioni: uno per il tetto, diviso in due sezioni, e uno per le pareti, suddivise in tre parti.

La Casa Xasteros rappresenta un esempio di modernismo su scala ridotta. Cividino, originario della Francia ma cresciuto a Buenos Aires, ha scoperto l’abitazione in stato di abbandono in Grecia e l’ha acquistata nel 2023. Dopo averla restaurata, l’ha esposta tra giugno 2023 e settembre 2024 presso la cantina Terra Remota, un luogo immerso nel verde del parco naturale dell’Albera. L’interesse di Brad Pitt è scattato proprio dopo aver visto l’opera in esposizione. Secondo Cividino, l’attore nutre da tempo una profonda passione per l’architettura e possiede una collezione di abitazioni progettate da architetti internazionali. È anche appassionato di design e ha ideato una propria linea di arredamento. Non è la prima volta che Pitt si impegna nel settore: nel 2012, ad esempio, ha collaborato con il celebre architetto Frank Gehry alla creazione di case sostenibili destinate alle persone colpite dall’uragano Katrina.

Nikolaos Xasteros aveva progettato in tutto otto case simili: quattro sono andate distrutte o sono in stato di rovina, mentre le restanti tre sono ora in possesso di Cividino, che le conserva in un laboratorio nel nord-est della Francia, in attesa di un futuro restauro. Terra Remota, dove Casa Xasteros è stata esposta, è una cantina acquisita nel 1999 dalla famiglia Bournazeau Florensa. Situata su un terreno di 40 ettari – di cui 23 coltivati a vigneto – è stata progettata dallo studio di architettura di Pepe Cortés. Lo spazio coniuga natura, design e tecnologia ed è sede, da nove anni, delle mostre curate da Cividino.

Tutte le abitazioni mostrate in questo contesto sono state vendute, anche se i prezzi non sono mai stati resi pubblici. Alcune hanno trovato casa in luoghi come Cina, Corea del Sud o Parigi, mentre solo una è rimasta nella regione catalana. Attualmente, nello stesso spazio dove si trovava Casa Xasteros, è esposta un’altra abitazione storica: una casa tropicale del 1947, unica nel suo genere, creata dal designer Ferdinand Fillod. Anch’essa è stata recuperata e restaurata da Cividino, in collaborazione con il Ministero della Cultura francese. L’abitazione si inserisce armoniosamente nel paesaggio naturale, tra alberi di pino e silenzio.