Brasile, boom dell’etanolo da mais: produzione +31% per sostenere la nuova benzina al 30%

MeteoWeb

In Brasile la crescita del settore dell’etanolo da mais è diventata fondamentale per soddisfare la crescente domanda di carburante rinnovabile del Paese, nell’ambito di un nuovo mandato governativo che prevede un maggiore utilizzo di etanolo nella benzina, nonostante la stagnazione della produzione di etanolo da canna da zucchero. Il Brasile è il maggiore produttore mondiale di etanolo da canna da zucchero ma, secondo i dati di UNICA – gruppo industriale del settore dello zucchero e dell’etanolo – la produzione si è stabilizzata dall’inizio del decennio, mentre la produzione di etanolo da mais è più che triplicata.

Nel ciclo 2024/2025 la produzione di etanolo da mais nella regione centro-meridionale del Brasile è aumentata di quasi il 31% rispetto all’anno precedente, raggiungendo gli 8,19 miliardi di litri. Mercoledì scorso il governo brasiliano ha approvato una misura che aumenta la percentuale obbligatoria di etanolo nella benzina dal 27% al 30%, il che richiederà ben oltre 1 miliardo di litri di etanolo in più all’anno.

I dettagli

“Grazie all’etanolo di mais stiamo aumentando la miscela al 30%. Se non fosse per questo aumento di produzione, non saremmo in grado di attuare questa politica”, ha affermato Guilherme Nolasco, presidente del gruppo industriale dell’etanolo di mais UNEM. Il governo brasiliano aveva inizialmente rinviato l’aumento della miscela di etanolo nella benzina quest’anno, il che alcuni hanno attribuito al timore che potessero far salire i prezzi. Quando, questa settimana, i funzionari hanno confermato la decisione, l’hanno pubblicizzata come un modo per abbassare i prezzi alla pompa. Amance Boutin, responsabile sviluppo commerciale della società di consulenza Argus, ha affermato che la decisione di attuare il nuovo obbligo sui biocarburanti a partire da agosto è un voto di fiducia nella capacità del settore dell’etanolo di mais di continuare ad aumentare la produzione.