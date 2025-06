Dalla Cina al Brasile: il maxi radiotelescopio per svelare i segreti dell’energia oscura

MeteoWeb

La struttura principale del radiotelescopio delle dimensioni di una piscina olimpionica è partita dal porto settentrionale cinese di Tianjin lunedì e arriverà nell’entroterra collinare dello stato di Paraíba, nel Brasile orientale, tra circa due mesi. Quando sarà installato nel 2026 sarà uno dei radiotelescopi più grandi dell’America Latina. Lo ha reso noto oggi il sito del South China Morning Post precisando che la posizione, a quasi 2.000 km dalla capitale Brasilia, è stata scelta per la sua bassa interferenza di frequenze radio. Il telescopio è il risultato della cooperazione scientifico-spaziale tra Cina e Brasile all’interno del progetto Bingo, abbreviazione di “oscillazioni acustiche dei barioni da osservazioni integrate di gas neutro”.

Gli scienziati sperano di scoprire di più sulla cosiddetta energia oscura, una parte dello spazio poco compresa e, fino ad ora, non rilevabile, che sembra non interagire con la luce o il campo elettromagnetico, ma che costituisce il 27 per cento dell’universo e tiene insieme le galassie. Il telescopio avrà un piatto radio singolo lungo 40 metri con due riflettori, 28 antenne oltre a ricevitori e un analizzatore. Per il ricercatore, Carlos Alexandre Wuensche de Souza, scienziato senior della divisione di astrofisica dell’Inpe, l’Istituto brasiliano della ricerca spaziale in Brasile, coinvolto nel progetto Bingo, “con moltissime antenne che osservano la stessa regione del cielo raccogliamo più dati che possiamo collegare in modo più semplice, ottenendo una maggiore sensibilità”.

Il progetto Bingo è guidato da Elcio Abdalla, professore all’Usp, l’Università di San Paolo, e coinvolge la China Electronics Technology Group Corporation (Cetc) oltre a scienziati di diverse università cinesi.