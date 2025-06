Un brillamento e la Stazione Spaziale: il Sole ruba la scena in uno scatto unico

MeteoWeb

In un evento astronomico tanto spettacolare quanto inatteso, il Sole è diventato il protagonista assoluto di uno scatto mozzafiato che ritrae la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) in transito davanti alla nostra stella, proprio mentre un brillamento solare ne illuminava l’atmosfera esterna. L’immagine, catturata dall’astrofotografo statunitense Andrew McCarthy nel deserto di Sonora, al confine tra Stati Uniti e Messico, ha rapidamente fatto il giro del mondo dopo essere stata pubblicata sul suo profilo Instagram.

Il brillamento solare – una violenta eruzione di energia e plasma capace di liberare la potenza di decine di milioni di bombe atomiche – si è verificato con un tempismo quasi scenografico. “Mentre aspettavo il transito della ISS davanti al Sole, un gruppo di macchie solari ha iniziato a emettere un brillamento, dando vita a questo scatto irripetibile”, ha raccontato McCarthy nel suo post, definendola “la foto di un transito solare più dettagliata che abbia mai scattato”.

Nonostante l’impressione visiva trasmessa dall’immagine, la distanza reale tra la Stazione Spaziale e il Sole è di circa 150 milioni di chilometri, con la ISS che orbita a soli 400 km dalla superficie terrestre.

McCarthy è noto per le sue fotografie ad altissima risoluzione di oggetti celesti, ottenute combinando decine di migliaia di singole immagini. Per questo scatto, l’astrofotografo ha utilizzato un sofisticato sistema di telescopi raffreddati con ghiaccio, indispensabile per proteggere l’attrezzatura dalle elevate temperature del deserto di Sonora.

L’immagine, oltre a essere un capolavoro tecnico e artistico, rappresenta anche un prezioso documento scientifico che testimonia la dinamica attività solare e il continuo monitoraggio dell’ambiente spaziale. Un perfetto connubio tra arte e scienza, nel cuore rovente del sistema solare.