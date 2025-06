Buco Coronale puntato verso la Terra: allerta Aurore e Tempeste Geomagnetiche

MeteoWeb

Un vasto buco coronale sul Sole si sta rivolgendo verso la Terra, emettendo un flusso di vento solare che si prevede raggiungerà il nostro campo magnetico il 25 giugno. Questa interazione potrebbe innescare tempeste geomagnetiche classe G1 e, con esse, lo spettacolo celeste dell’aurora. Quest’ultimo fenomeno potrebbe fare la sua comparsa specialmente nell’emisfero australe, dove l’oscurità invernale favorisce la visibilità di questi fenomeni luminosi.

Cos’è un buco coronale?

Il “buco” di cui si parla non è affatto un’assenza fisica di materia nel Sole, bensì una regione della sua atmosfera più esterna, la corona, dove il plasma è meno denso e più freddo rispetto alle aree circostanti. In queste zone, le linee del campo magnetico solare non si richiudono su se stesse, ma si aprono verso lo Spazio interplanetario. Questa configurazione permette al vento solare di fuoriuscire più facilmente e a velocità elevate, come un vero e proprio “getto”. I buchi coronali sono fenomeni comuni e giocano un ruolo fondamentale nel plasmare l’ambiente spaziale intorno alla Terra.

Il vento solare, un flusso costante di particelle

Il vento solare è un flusso continuo di particelle cariche – principalmente protoni ed elettroni – che vengono espulse dall’atmosfera esterna del Sole ad altissima velocità. Sebbene il Sole emetta costantemente vento solare, la sua intensità e velocità possono variare notevolmente. I buchi coronali sono una delle fonti principali di venti solari veloci, i quali, se diretti verso la Terra, possono interagire con il nostro campo magnetico, dando origine a una serie di fenomeni geospaziali.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Quando un flusso intenso di vento solare, come quello proveniente da un buco coronale, colpisce la magnetosfera terrestre – la bolla protettiva creata dal campo magnetico del nostro pianeta – si verifica una tempesta geomagnetica. Queste tempeste sono classifiche in base alla loro intensità, da G1 (minore) a G5 (estrema). Durante una tempesta geomagnetica, il campo magnetico terrestre viene temporaneamente compresso e perturbato, il che può avere diversi effetti, dalla variazione delle correnti elettriche sulla superficie terrestre all’interferenza con i segnali radio e i sistemi di navigazione GPS, anche se per una tempesta di classe G1 questi effetti sono generalmente lievi.

Aurore boreali e australi: la danza cosmica

Le aurore, conosciute come aurore boreali nell’emisfero settentrionale e aurore australi nell’emisfero meridionale, sono uno degli spettacoli naturali più affascinanti. Sono il risultato diretto dell’interazione tra le particelle cariche del vento solare e l’atmosfera terrestre. Quando le particelle solari cariche raggiungono la magnetosfera terrestre, vengono incanalate lungo le linee del campo magnetico verso le regioni polari. Qui, collidono con gli atomi e le molecole presenti nell’alta atmosfera (principalmente ossigeno e azoto), eccitandoli. Quando questi atomi e molecole eccitati tornano al loro stato energetico originale, emettono luce di vari colori, creando le brillanti e danzanti tende di luce che caratterizzano le aurore. L’intensità e il colore delle aurore dipendono dall’energia delle particelle e dal tipo di gas atmosferico con cui interagiscono.