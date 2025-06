Byker si infortuna a Pizzo Manolfo: intervento del Soccorso Alpino nel Palermitano | FOTO

MeteoWeb

Squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in azione stamattina a Pizzo Manolfo (Palermo) per soccorrere un byker che si era infortunato. L’uomo, un palermitano di 53 anni, stava percorrendo con un amico la strada sterrata sulla sommità della montagna che sovrasta Tommaso Natale e si estende verso Bellolampo quando, per cause in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio sbattendo violentemente contro le rocce e procurandosi sospette fratture al femore, al bacino e alle costole. L’altro byker, rendendosi conto della gravità della situazione, ha lanciato l’allarme al Numero Unico di Emergenza 112. La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha allertato il Soccorso Alpino che ha inviato due squadre. Giunti sul posto, i tecnici del SASS hanno immobilizzato il ferito, lo hanno caricato sulla barella e portato a spalle prima, in fuoristrada dopo, fino alla strada asfaltata dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118.

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotta e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile, per allertare il Soccorso Alpino è necessario chiamare il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L’operatore del #NUE112, applicando la specifica “procedura operativa ambienti montani ed impervi”, trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).