Un bambino di quattro anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo dopo essere caduto nella piscina di un parco acquatico. È accaduto a Castrezzato, in provincia di Brescia. Secondo quanto ricostruito, il bambino è sfuggito al controllo dei genitori ed è caduto in piscina senza sapere nuotare.