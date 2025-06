Cade per 30 metri dal sentiero: escursionista muore sulle Apuane

MeteoWeb

Incidente mortale in montagna sul versante lucchese delle Alpi Apuane. Nel primo pomeriggio di oggi, un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è caduto per circa trenta metri mentre stava percorrendo il sentiero n. 178 che da Minucciano porta alla Foce del Cardeto, in Alta Garfagnana. L’uomo, di circa 60 anni, stava effettuando un’escursione insieme alla moglie. Il decesso è stato constatato dagli operatori sanitari dell’elisoccorso del 118 che si sono calati con un verricello sul luogo della caduta. Sul posto stanno per sopraggiungere i Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana che cercheranno di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sono attualmente in corso le operazioni per il recupero del corpo della vittima.