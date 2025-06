Caldo, bollettino ondate di calore: domani “bollino rosso” in 17 città, mercoledì in 18

MeteoWeb

L’ondata di caldo che sta interessando l’Italia non accenna a placarsi. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, martedì 1° luglio sarà giornata da bollino rosso – il massimo livello di allerta, indicante condizioni di emergenza sanitaria – in ben 17 città: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.

Mercoledì 2 luglio le città in allerta saliranno a 18, con l’aggiunta di Campobasso. Oggi, invece, erano 16. L’allerta di livello 3 segnala possibili rischi per la salute non solo per le fasce più vulnerabili – come anziani, bambini piccoli e persone con patologie croniche – ma anche per soggetti sani e attivi.

