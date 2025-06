Caldo, bollettino ondate di calore: domenica 21 città con “bollino rosso”

MeteoWeb

È stato confermato un fine settimana rovente per l’Italia. Domani 18 delle 27 città monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute saranno contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo di allerta (livello 3), che segnala condizioni di emergenza potenzialmente pericolose per la salute. La situazione peggiorerà domenica, quando le città in allerta rossa saliranno a 21: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Durante il weekend non ci sarà alcuna città con bollino verde A Bari, Cagliari, Campobasso, Messina e Reggio Calabria si prevede infatti un’allerta gialla, indicativa di condizioni meno gravi ma comunque da monitorare.

Nella giornata di sabato, oltre alle 18 città con bollino rosso, 5 località saranno in allerta arancione: Catania, Civitavecchia, Genova, Rieti e Viterbo. Le uniche città con bollino giallo saranno invece Bari, Cagliari, Messina e Reggio Calabria, tutte nel Sud Italia.

