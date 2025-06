Caldo: in Campania, no lavori agricoli ed edili al sole dalle 12.30 alle 16

MeteoWeb

Per “assicurare la tutela della salute dei lavoratori dei settori agricolo, edile ed affini, la cui attività si svolge all’esterno in condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari, anche in orari di particolare stress termico e climatico”, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato un’ordinanza con cui si dispone, sull’intero territorio regionale il divieto di lavoro nei settori agricoli, edili e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei giorni e nelle aree indicate nella mappa del rischio pubblicata sul sito http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica- alta/

Per le attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità, i datori di lavoro dovranno adottare “idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali”.