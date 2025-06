Caldo intenso in Piemonte: bollino rosso in 5 province

MeteoWeb

Oggi il Piemonte affronta una giornata da bollino rosso per il caldo in 5 delle sue 8 province: Torino, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli, dove le temperature massime potranno toccare i +37°C. Nelle restanti province – Alessandria, Asti e Verbano-Cusio-Ossola – è stato invece emesso un livello di allerta arancione per le ondate di calore.

Secondo Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), Torino e la sua area metropolitana sono particolarmente colpite, con bollino rosso e un livello medio previsto di aumento negli eventi sanitari legati al caldo. Il bollino rosso rappresenta il massimo livello di allerta (grado 3 su 3) e segnala condizioni di disagio bioclimatico elevate e persistenti da almeno tre giorni consecutivi. Nel capoluogo piemontese, questo stato di allerta dura ormai da otto giorni.

Le previsioni meteo indicano cielo sereno o poco nuvoloso, con la possibilità nel pomeriggio di deboli rovesci o temporali sparsi sulle zone montane e pedemontane alpine, che potrebbero localmente estendersi verso la pianura in serata. Lo zero termico si attesta a 4.600 metri durante il giorno, con un lieve calo in serata fino a 4.400 metri nel Nord/Ovest e 4.500 metri nel Sud/Est della regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.