Caldo e ozono a Trieste: il Comune consiglia precauzione

L’aumento delle temperature e la concentrazione di ozono nell’aria ha spinto il Comune di Trieste a consigliare alla cittadinanza di attenersi a una serie di precauzioni per la tutela della salute. Questa mattina, il termometro in città ha superato i +30°C e a questo si associa – già da alcuni giorni – il superamento della soglia di attenzione (120 microgr/mc) di ozono atmosferico nel territorio di Trieste. Una situazione prevista inizialmente fino a ieri ma che poi si è protratta, almeno fino a domani, domenica 29 giugno, secondo le previsioni di Arpa Friuli Venezia Giulia.

Il Comune, dunque, in base al Piano di Azione Comunale, invita soprattutto le fasce più sensibili della popolazione ad adottare precauzioni per limitare l’esposizione a questo elemento inquinante. Soggetti sensibili sono bambini, anziani e chi svolge attività fisica all’aperto (lavoratori e sportivi); sono a rischio persone asmatiche e con patologie cardiologiche e polmonari. Si consiglia loro di evitare di svolgere attività fisica all’esterno specie nelle ore calde della giornata e di attenersi a una alimentazione ricca di antiossidanti (vitamina C, vitamina E e selenio).