Caldo: rischio stangata sulle bollette della luce

Con l’arrivo del caldo si moltiplicano le accensioni di condizionatori e ventilatori nelle abitazioni e negli uffici, con conseguenze pesanti attese per i bilanci familiari: è quanto riportano Consumerismo No profit e WeGroup, piattaforma dedicata a consumatori e imprese, che stanno monitorando l’andamento delle tariffe elettriche. L’utilizzo degli impianti di climatizzazione coincide infatti con un aumento dei prezzi dell’energia elettrica sul mercato. Secondo i dati del Gestore dei mercati energetici (GGMEme), il prezzo dell’elettricità è passato da una media di 93,58 euro per megawattora (MWh) a maggio a 104,5 euro/MWh a giugno, registrando un incremento dell’11,7% in appena un mese.