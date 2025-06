Camminare ogni giorno riduce il rischio di mal di schiena cronico

MeteoWeb

Una passeggiata quotidiana può essere un potente alleato contro il mal di schiena cronico. A dimostrarlo è uno studio pubblicato su JAMA Network Open da Rayane Haddadj della Norwegian University of Science and Technology di Trondheim. La ricerca ha coinvolto 11.194 adulti, monitorati tramite smartwatch, per valutare il legame tra camminata quotidiana e lombalgia cronica, una delle condizioni di salute più diffuse e costose al mondo.

I risultati indicano che più si cammina, minore è il rischio di soffrire di mal di schiena. Rispetto a chi cammina meno di 78 minuti al giorno, i partecipanti che camminano tra 78 e 100 minuti hanno mostrato un rischio ridotto del 17%. Il rischio scende del 23% tra chi cammina tra 101 e 124 minuti, e del 24% in chi supera i 124 minuti giornalieri.

Anche l’intensità ha un ruolo protettivo: un’andatura più vigorosa è associata a una riduzione del rischio tra il 15% e il 18%. Tuttavia, lo studio evidenzia che il volume complessivo della camminata ha un impatto protettivo più marcato rispetto all’intensità. Questi dati confermano che camminare, anche solo per poco più di un’ora al giorno, può essere una strategia efficace, accessibile e a basso costo per prevenire il mal di schiena cronico.