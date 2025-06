Al via la campagna antincendio boschivo 2025: vigili del fuoco e forze dell’ordine uniti per proteggere l’ambiente

MeteoWeb

La campagna estiva di antincendio boschivo (AIB) 2025 è partita il 15 giugno e si protrarrà fino al 15 ottobre prossimo, con l’obiettivo di prevenire gli incendi di vegetazione e sensibilizzare i cittadini sulla tutela dell’ambiente. I vigili del fuoco, da sempre in prima linea, svolgeranno un ruolo fondamentale nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi, grazie alla loro esperienza e professionalità. Saranno impiegati mezzi aerei per assicurare rapidità, efficienza e tempestività negli interventi su tutto il territorio italiano. Il Corpo nazionale sarà supportato dalle forze di polizia e dalle polizie locali nella prevenzione e controllo del territorio, in particolare nelle zone a maggior rischio.