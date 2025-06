Campi Flegrei, nell’ultima settimana 148 terremoti: il bollettino INGV

MeteoWeb

Nella settimana dal 2 all’8 giugno, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 148 terremoti con magnitudo maggiore di 0. È quanto riporta il bollettino settimanale pubblicato dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV. In particolare, 86 terremoti sono stati registrati nel corso di tre sciami sismici (23 terremoti nello sciame sismico del 5 giugno, 14 terremoti in quello del 6 giugno e 49 in quello del 7). La magnitudo massima registrata è stata di 3.2.

Dagli inizi di aprile 2025, continua a registrarsi un sollevamento del suolo con un valore medio mensile di circa 15 millimetri al mese. L’INGV non segnala variazioni significative dei parametri geochimici monitorati nella settimana di riferimento rispetto ai trend di aumento dei flussi e di riscaldamento del sistema idrotermale. Il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale di Pisciarelli nell’ultima settimana ha mostrato un valore medio di 95°C, temperatura di condensazione del fluido fumarolico.

Sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica, l’INGV non evidenzia “elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine”.