Campi Flegrei, Musumeci: “entro agosto conclusa fase di ricognizione”

Ai Campi Flegrei “sono convinto che entro il mese di agosto avremo concluso la fase di ricognizione. Le strutture stanno lavorando per completarla, per capire quali quartieri ed edifici sono particolarmente vulnerabili, e consentire ai proprietari di intervenire per chiedere le risorse, al 50%, dello Stato, in modo da ridurre la vulnerabilità degli edifici. Non mancano le risorse, ma bisogna accelerare“: è quanto ha affermato oggi il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, a margine di un evento a Roma. “Gli ingegneri sono già sul campo e stanno lavorando con grande impegno“, ha concluso.