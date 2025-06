Il cane salvato dalle bombe dell’Iran tra le abitazioni civili di Israele: è già il simbolo della guerra

MeteoWeb

In uno dei quartieri civili colpiti dai bombardamenti iraniani in Israele, i soccorritori si avventurano tra le macerie. Non c’erano persone disperse, ma un guaito, quasi impercettibile, che si levava da sotto un cumulo di cemento e lamiere contorte. Era un grosso cane di oltre 30kg sopravvissuto miracolosamente al crollo della sua abitazione. Il suo corpo era ferito, sporco, il respiro affannoso. Ma gli occhi erano vivi. E quando i volontari della Protezione civile lo hanno estratto dalle macerie, ha mosso la coda, come a dire: “Io sono ancora qui”.

In mezzo al terrore scatenato dai missili iraniani, diretti spietatamente contro aree residenziali, la reazione di Israele non è stata solo difensiva o militare. È stata umana. Di più: profondamente etica. In quei momenti in cui ogni secondo vale una vita, Israele sceglie di salvare anche gli animali. Perché la vita, ogni forma di vita, è sacra.

Le bombe che l’Iran lancia verso Israele in questi giorni non hanno mai cercato obiettivi militari. Hanno colpito case, scuole, ambulanze, e sì, anche animali domestici. È l’orrore dei crimini di guerra, dell’odio cieco che distrugge non solo corpi ma legami, affetti, famiglie.

Colpire deliberatamente i civili – umani o animali – è una violazione del diritto internazionale. Ma ciò che è peggio è il tentativo di cancellare l’umanità nei momenti più bui.

La foto del cane, in braccio a un giovane volontario israeliano, ha fatto il giro del mondo. È il simbolo di ciò che l’Iran non potrà mai distruggere: la tenacia dell’amore, la resistenza della vita, la forza di chi salva, anche quando tutto sembra perduto.

In mezzo al rumore delle bombe, Israele risponde con il silenzio di una carezza. In mezzo alle macerie, trova vita dove altri hanno voluto solo morte. Perché la civiltà si misura non con la forza delle armi, ma con la scelta di salvare, anche chi non può parlare.

Questo enorme cucciolone è vivo. E con lui, resiste un intero popolo che non si arrende a chi vorrebbe sterminarlo (ancora una volta).