Carabinieri salvano tre cuccioli abbandonati in una casa disabitata: denunciata la proprietaria

MeteoWeb

I Carabinieri della Compagnia di Subiaco hanno salvato tre cuccioli abbandonati in una casa disabitata. E’ accaduto a Vallinfreda, in provincia di Roma. I militari sono intervenuti in seguito ad una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 da parte di alcuni cittadini, che avevano udito dei guaiti insistenti provenire dall’interno di un’abitazione apparentemente disabitata da diversi giorni. Giunti sul posto, i carabinieri hanno accertato la presenza di tre cuccioli di cane, di pochi mesi di vita, chiusi all’interno dell’appartamento in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie. Gli animali, evidentemente provati, erano stati lasciati senza cibo né acqua e versavano in uno stato di evidente sofferenza. Secondo quanto ricostruito, la casa era stata recentemente lasciata incustodita dall’affittuaria, risultata irreperibile al momento dell’intervento.

I carabinieri hanno immediatamente attivato il servizio veterinario dell’ASL Roma 5 e, dopo aver individuato un accesso attraverso una finestra, sono riusciti ad entrare nell’abitazione e a mettere in salvo i cuccioli, evitando conseguenze potenzialmente tragiche. Il personale veterinario, intervenuto sul posto, ha rilevato l’assenza del microchip identificativo sugli animali e ha confermato il grave rischio per la loro salute, causato dalla prolungata condizione di abbandono. Su disposizione della Procura di Tivoli, i cuccioli sono stati posti sotto sequestro e trasferita in una struttura convenzionata, dove riceveranno le cure necessarie in attesa di una possibile adozione da parte di persone amorevoli. La proprietaria, responsabile dell’abbandono, è stata denunciata a piede libero con l’accusa di maltrattamento e abbandono di animali, reati previsti e puniti dal codice penale.